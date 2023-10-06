الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الجمعة/- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.. كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط.. أضافت أنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 32 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 24

نخل 29 19

كاترين 28 17

الطور 30 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 27 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 21

السلوم 27 20

سيوة 29 19

رأس غارب 34 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 22

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25