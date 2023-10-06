الدوري السعودي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الاتحاد في ديربي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الأهلي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره اتحاد جدة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويفقد الأهلي خدمات الفرنسي ألان سانت ماكسيمين جناح الفريق بسبب الإصابة، كما يغيب المدافع التركي ميريح ديميرال.

ويعوض ماكسيمين في الخط الهجومي فراس البريكان، ليجاور البرازيلي روبيرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز.

تشكيل أهلي جدة أمام الاتحاد

حراسة المرمى: إدوراد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – عبدالباسط هندي – إيبانز – عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – جابري فيجا

خط الهجوم: فراس البريكان – روبيرتو فيرمينو – رياض محرز.

ويحتل أهلي جدة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 16 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة رابعًا بـ19 نقطة.