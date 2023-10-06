عامل يستدرج شابا من ذوي الاحتياجات ويعتدي عليه جنسيا في الدقهلية

حرر تاجر خضروات ومقيم قرية القنان مركز بلقاس محافظة الدقهلية بلاغ بمركز الشرطة اتهم فيه عامل باستدراج شقيقة "شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من متلازمة داون" الى منزل مهجور غير مأهول بالسكان والتعدي عليه جنسيا اكثر من مره وبتقين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبطه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من "أ.ع.أ"،45 عاما، تاجر خضروات ومقيم قرية القنان دائرة المركز، وبرفقته شقيقه"ح"، 33 عاما، لا يعمل من ذوى القدرات مصاب بمتلازمة داون"، بقيام "كريم. م.ع"،30عاما، عامل ومقيم بذات القرية باستدراج شقيقه لمنزل قديم "غير مأهول بالسكان" بالقرية محل إقامته والتعدي عليه جنسيا أكثر من مرة، وإبلاغه بالواقعة فور علمه بها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكابه واقعة التعدي جنسيا علي الشاب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.