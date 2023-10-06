الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف الاتحاد، اليوم الجمعة، نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما هجوم العميد أمام الراقي، ويعاونه المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي رومارينيو.

وبذلك، يعود بنزيما لقيادة الخط الهجومي لفريق اتحاد جدة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

كما عاد الثلاثي زكريا هوساوي وفيصل الغامدي وعوض الناشري إلى قائمة النمور، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان – حسن كادش – لويز فيليبي – أحمد بامسعود

خط الوسط: كانتي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة سابعًا وفي رصيده 16 نقطة.