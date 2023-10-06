الدوري التركي.. تريزيجيه بديلًا مع طرابزون سبور أمام أضنة دمير

أعلن الكرواتي نيناد بيليتشا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أضنة دمير سبور، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.

ويحل طرابزون سبور، اليوم الجمعة، ضيفًا على أضنة دمير سبور بملعب أضنة الجديد، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون في مواجهة اليوم، بعدما شارك أساسيًا في لقاء الجولة الماضية أمام بنديك سبور، الذي انتهى بفوز رفاق جناح المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف.

وعاد محمود حسن تريزيجيه للمشاركة في مباريات طرابزون مجددًا، بعد فترة التوقف الدولي السابقة، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به أمام جالطا سراي بكسر في الضلوع.

ويحتل طرابزون سبور، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أضنة دمير سبور ثالثًا بـ14 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة أضنة دمير