أبو شقة: حرية الرأي والتعبير مكفولة بضمان الدستور المصري

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي واضح في دلالاته وهو قصد الإساءة لمصر في هذا التوقيت بالذات، معلنا أنه حربا من ضمن حروب الجيل الرابع.

وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «كان مخططا لمصر أن تسقط في ثورات الربيع العربي، لكن الشعب المصري راسخ وواعي، ويمتد بفكره وحضارته لآلاف السنين و7 آلاف سنة حضارة عريقة».

ونوه أبو شقة أن مواد دستور مصر واضحة بشأن حرية الفكر والرأي والتعبير وهي مواد مكفولة بضمانات.

وبشأن حالات القبض على المواطنين، علق وكيل مجلس الشيوخ قائلا: «لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أي شخص».

واختتم بهاء الدين أبو شقة: أتحدى أي نظام انتخابي في العالم فيه من الضمانات الموجودة في الدستور المصري، وكافة الضمانات بقوانين العالم تضمنها قانون الانتخابات بحيث أن ما يدلي به الناخب في الصندوق ما ستدلي به النتيجة.