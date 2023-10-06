خاص.. سمير فرج: فيلم "جولدا" تزييف للحقائق وأشرف مروان ليس جاسوسًا والدليل موجود

مع الاحتفال بالعيد الـ 50 لانتصار أكتوبر، تسعى "البوابة نيوز" لتسليط الضوء على الجوانب المضيئة لتلك الحرب من خلال الحديث مع عسكريين وسياسيين لكشف الدور الذي تلعبه الدراما في تسيطر ملاحم وتخليد أبطال الحرب.

وأبدى اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق من خلال حديثه لـ "البوابة نيوز" رأيه في فيلم "جولدا" الذي عرض مؤخرا في السينما العالمية، قائلا: هذا الفيلم تزييف للحقائق والسبب الرئيسي يرجع إلى أن اللجنة الإسرائيلية أدانت رئيسة الوزراء حينها لأنها لم تأمر باستدعاء الاحتياطي قبل الحرب، وهذا يعنى التقصير، بسبب عدم استدعاء الاحتياطي، والموساد لم يعرف جيدا بتاريخ الحرب، ورئيس أركان الجيش لم يدر الحرب وعُزل بعد الحرب بقرار من جولدا. مائير

وحول فيلم "الملاك" وظهور شخصية أشرف مروان، قال اللواء سمير فرج، طبيعي جدا، الشعب الإسرائيلي غضبان، وما حدث من مشاهد في مسلسل رأفت الهجان أثبت قدرة المخابرات المصرية، وعن الفيلم فهو نوع من "التضليل"، لأنه بكل بساطة يريد إظهار بطولات الموساد حتى بعد انتصارنا.

وأكد أن أشرف مروان ليس جاسوسًا والدليل موجود فقد كان على علاقة معهم بعلم الأجهزة، والقيادة المصرية لذلك كان أشرف يقوم بدوره في الخداع لدرجة أن أشرف مروان طلب مقابلة مدير الموساد يوم ٤ أكتوبر والهدف ضمان عدم وجود مدير الموساد داخل إسرائيل في السادس من أكتوبر.

وعن الحلم الحقيقي الذي لم يتحقق في السينما عن أكتوبر، قال نتمنى صناعة فيلم عظيم كبير لا تقل مدته عن أربع ساعات يحكى عن النكسة ثم حرب الاستنزاف مرورا بإعداد القوات للحرب واتخاذ القرار والجزء الأخير منه إدارة الحرب وتدمير خط برليف.