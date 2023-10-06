إيطاليا وبريطانيا تعلنان عن عمل مشترك للتصدي للهجرة غير الشرعية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ونظيرها البريطاني ريشي سوناك، عن "عمل مشترك"؛ لوقف قوارب الهجرة غير النظامية، وطالبا، في رسالة مفتوحة نشرتها، اليوم الجمعة، (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية و(التايمز) البريطانية "الجميع التصرف بنفس الشعور بالإلحاح".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن ميلوني قد نظمت بدعم من سوناك، طاولة مفتوحة في غرناطة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، وانضم إلى الطاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، والرئيس الألباني، إيدي راما.

واتفق الزعماء الستة على ثماني نقاط، تشمل تعاونًا أكبر بين الدول في نقل المعلومات، وتعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مساعدة المهاجرين في عمليات العودة إلى الوطن ودعم دول شمال إفريقيا لحماية حدودها.

وقال رئيسا الحكومتين الإيطالية والبريطانية: "لدينا موقف مشترك والآن هو الوقت المناسب للتحرك.. وفقط من خلال وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين يمكننا استعادة ثقة المواطنين".

وأشارا إلى أنه في كل أسبوع، يعبر آلاف المهاجرين البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى إيطاليا، ويدخلون أوروبا بشكل غير قانوني.. ويتجه العديد منهم شمالًا ويعبرون القناة للوصول إلى المملكة المتحدة.. ولهذا السبب، كقادة لحكومتي إيطاليا والمملكة المتحدة، نعمل معًا لإيقاف القوارب ومطالبة الجميع بالتصرف بنفس الشعور بالإلحاح.

وأكد الزعيمان أن تصميم حكومتي إيطاليا والمملكة المتحدة على معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية قد أدى إلى تغيير وتيرة النقاش في جميع أنحاء أوروبا.