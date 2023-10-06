عضو بـ "الشيوخ": بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب ويروج للإرهابية

وصف النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ ،بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر مؤخرًا، بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وبمعلومات مغلوطة وبيانات كاذبة، فمصر تعيش تجربة سياسية وديمقراطية هائلة والدليل قرار إقامة الانتخابات الرئاسية ذاتها، والترحيب بوجود منافسين.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، إن بيان البرلمان مجرد دعاية للارهاب وتكرار ممل وسافر لما ردده في السابق حول الحريات وحقوق الانسان في مصر، مؤكدا رفضه التام لهذا البيان ومطالبة البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية ماضيه في طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه التقارير المسيسة والمعلبة غير مقبولة على الإطلاق، ومصر ولم ولن نقبل التدخل فى الشأن الداخلي طوال السنوات الماضية وحتى اللحظة.

ولفت جابر الصيرفي، الى إن البرلمان الأوروبي يتخد من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة لكنه يتغافل متعمدا عن الانجازات التي حققتها مصر في الملف واصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم ، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب ويروج لرؤية الجماعة الارهابية مطالبا بسحبه والاعتذار لمصر، وهو لن ينطلي على أحد.