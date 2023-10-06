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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين هجوما استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في سوريا

الأردن
الأردن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية، يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيون.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابي

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سوريا الأردن
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