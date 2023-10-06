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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري والجونة

إستاد الإسكندرية
إستاد الإسكندرية يستضيف مباراة الاتحاد والجونة
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تنطلق بعد قليل مباراة الاتحاد السكندري والجونة، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من: 
أحمد حمدي حكم ساحة ومحمد عزازي مساعد أول ونورالدين سعيد مساعد ثان ومصطفى عثمان حكم رابع، وعلى تقنية الـVAR: محمد عادل ويعاونه نادر قمر الدولة.

يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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