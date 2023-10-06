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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 
وقال أبو مازن في برقية التهنئة: "يسرنا في غمرة إحيائكم الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، واستعادة الشعب المصري وجيشه الباسل لأرضه، أن نبعث لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب المصري الشقيق بأسمى عبارات التهاني الأخوية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، راجين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة البطولية وأمثالها على فخامتكم وأنتم تنعمون بالصحة والسعادة، وبمواصلة نجاحكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار". 
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن حرصه تعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مُثمنًا عاليًا مواقف مصر الأصيلة ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، وانشغالها بقضايا الأمة، والحفاظ على دورها الهام على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

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السيسي نصر اكتوبر
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