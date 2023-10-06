تقارير إعلامية: ترامب شارك معلومات حساسة حول الغواصات النووية الإيرانية مع أستراليون

أفدت تقارير إعلامية أن أنتوني برات، أحد أعضاء منتجع ترامب مارالاغو، شارك تفاصيل الغواصة مع رؤساء وزراء أستراليين سابقين وصحفيين.

ونقلًا عن مصدر مطلع على رواية الأسترالي للمحققين التابعين للمستشار الخاص جاك سميث، أفادت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، أن ترامب زُعم أنه ناقش “العدد الدقيق المفترض للرؤوس الحربية النووية [الغواصات الأمريكية] التي تحملها بشكل روتيني، ومدى قربها بالضبط”، من المفترض أن يتمكنوا من الوصول إلى غواصة روسية دون أن يتم اكتشافهم”.

ووجه سميث لترامب 40 تهمة جنائية تتعلق باحتفاظه بمعلومات سرية بعد تركه منصبه، ويواجه الرئيس السابق أيضًا 17 تهمة جنائية تتعلق بتخريب الانتخابات (أربعة فيدرالية، من سميث، و13 في جورجيا)، و34 تهمة تتعلق بدفع أموال سرية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وبحسب التقرير، لم يدرج سميث أي معلومات حول محادثة ترامب المزعومة في أبريل 2021 مع برات في لائحة الاتهام التي وجهها في يونيو ضد ترامب.

وقالت ABC إن ترامب تحدث إلى برات في منتجعه مارالاغو في فلوريدا في أبريل 2021.

ويُزعم أن برات شارك بعد ذلك المعلومات حول الغواصات "في غضون دقائق" من علمه بها، مما صدم موظف ترامب الذي سمعه.

وزعم تقرير ABC أن برات استمر في مشاركة المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصًا، بما في ذلك موظفيه وصحفيين ومسؤولين أجانب وأستراليين "وثلاثة رؤساء وزراء أستراليين سابقين".

وقالت شبكة ABC إنه ليس من الواضح ما إذا كان ما قاله ترامب لبرات دقيقًا. ومع ذلك، ورد أن المحققين طلبوا منه التوقف عن تكرار ما سمعه.

وبحسب ما ورد قال برات، الذي يقع مقر شركته للتغليف المموج، ومقرها الولايات المتحدة، للمحققين إنه كرر ما قاله له ترامب لأنه أراد أن يظهر أنه يدافع عن أستراليا في الولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت، كانت أستراليا تتفاوض لشراء غواصات نووية من الولايات المتحدة. تم إبرام الصفقة هذا العام.

وقد تردد صدى التقرير في السياسة الأسترالية، حيث توقع المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة أن يأخذ مسؤولو الأمن القومي الأمريكيون والأستراليون هذه المزاعم "على محمل الجد".

وقال سايمون برمنغهام، الذي كان وزيرًا كبيرًا في حكومة سكوت موريسون عندما تفاوضت بشأن شراكة أوكوس الأمنية مع إدارة بايدن، إنه ومن المتوقع من أعضاء آخرين في لجنة الأمن القومي الأسترالية (NSC) أن يحافظوا على سرية التفاصيل التشغيلية "لبقية قواتنا". الأرواح".

وقال برمنغهام إنه لا يستطيع "الحكم مسبقا على ما حدث بالضبط في هذه المناقشات" بين ترامب وبرات، لكنه لاحظ أن تقنيات الغواصات النووية الأمريكية هي "الأكثر تقدما في العالم".

وقال برمنغهام لقناة سكاي نيوز أستراليا: “إنهم أغلى الأصول، إذا أردت، لأجزاء من مؤسسة الدفاع الأمريكية”.

"ولهذا السبب كان إنجازًا كبيرًا بالنسبة لأستراليا أن تكون في وضع يسمح لها بمشاركتها معنا. ولكن لهذا السبب أيضًا أنا متأكد من أن الكثيرين في الولايات المتحدة سيأخذون على محمل الجد الاقتراح القائل بأن هذه الأنواع من التقنيات والقدرات المرتبطة بها يمكن أن تكون خاضعة للمناقشات خارج تلك الأماكن الضيقة، كما في حالتنا، مجلس الأمن القومي الأسترالي."

وطور ترامب وبرات علاقة بعد فوز ترامب بالسلطة في عام 2016، وانضم برات إلى مارالاغو، نادي أعضاء ترامب في فلوريدا.

وفي عام 2019، حضر ترامب افتتاح مصنع برات للصناعات في واباكونيتا بولاية أوهايو، وحضره أيضًا سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك.

كما ذكرت صحيفة الغارديان، فإن ترامب وبرات "يتبادلان المجاملات الفخمة بينما يتجهان نحو قطيع المراسلين. من المفترض أن صانع الصناديق [كان] يشرح إعادة التدوير لترامب أثناء [ذهابهم]. القمامة في الصندوق، في الصندوق، في النقدية.

قال ترامب عن برات: "هذا الرجل هو رقم 1 في أستراليا، كما يقولون"، مضيفًا في تصريحات رسمية: "نحن هنا للاحتفال بافتتاح عظيم ورجل عظيم... أحد أكثر الرجال نجاحًا في العالم - ربما أستراليا". الرجل الأكثر نجاحا."

وقال برات للصحفيين إن ترامب سيفوز بانتخابات 2020. لم يفعل.

وقالت قناة ABC إن برات أخبر المحققين أنه يدعم الآن جو بايدن – لأنه “شخص يميل فقط إلى الوقوف إلى جانب الملك”.

ولم يعلق ترامب على الفور، لكن متحدثًا باسم ترامب قال لاحقًا لشبكة ABC News: “الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأصر دائمًا على الحقيقة والشفافية، وتصرف بطريقة مناسبة، وفقًا للقانون”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تيرنبول لصحيفة الغارديان إن برات لم يتحدث معه.

وقال تورنبول: "لقد سألني ترامب في أوائل عام 2017 عن سبب شراءنا للغواصات الفرنسية بدلًا من الولايات المتحدة". "لقد أوضحت أنه من المهم أن تكون قدرة سيادية ولم تكن لدينا الوسائل في تلك المرحلة للحفاظ على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وصيانتها بأنفسنا. وكانت السيادة ذات أهمية قصوى لحكومتي.

وقال مكتب رئيس الوزراء السابق جون هوارد إنه لم يجر مثل هذه المحادثة مع برات. كما تم الاتصال برؤساء وزراء سابقين آخرين للتعليق.

ولم يكن لدى الحكومة الأسترالية رد فوري على التقرير. وتم الاتصال بمكتبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية للتعليق.