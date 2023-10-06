"اليونيسف": الطقس المتطرف أدى إلى نزوح 43 مليون طفل

إن النزوح مؤلم ومخيف بغض النظر عن العمر، ولكن العواقب يمكن أن تكون مدمرة ومضرة بشكل خاص للأطفال الذين قد يفوتون التعليم واللقاحات المنقذة للحياة والشبكات الاجتماعية.

فمن قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "إنه أمر مرعب لأي طفل عندما تندلع حرائق غابات أو عواصف أو فيضانات شرسة في مجتمعهم". "بالنسبة لأولئك الذين أجبروا على الفرار، يمكن أن يكون الخوف والأثر مدمرين بشكل خاص، مع القلق بشأن ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم أو يستأنفون المدرسة أو يضطرون إلى الانتقال مرة أخرى".

بالأرقام المطلقة، تهيمن الصين والفلبين والهند على نزوح 22.3 مليون طفل - ما يزيد قليلاً عن نصف العدد الإجمالي - وهو ما يعزوه التقرير إلى التعرض الجغرافي لهذه البلدان للطقس المتطرف مثل الأمطار الموسمية والأعاصير والأعداد الكبيرة من الأطفال، فضلاً عن مع زيادة عمليات الإخلاء الوقائي.

لكن النسبة الأكبر من نزوح الأطفال كانت في الدول الجزرية الصغيرة - التي يواجه الكثير منها تهديدات وجودية بسبب حالة الطوارئ المناخية - وفي القرن الأفريقي حيث تتداخل الصراعات والطقس المتطرف وسوء الإدارة واستغلال الموارد.

نزح 76% من الأطفال في جزيرة دومينيكا الصغيرة في البحر الكاريبي، والتي دمرها إعصار ماريا في عام 2017، وهو عاصفة أطلسية من الفئة الرابعة دمرت 90% من المساكن في الجزيرة. وأدت العواصف أيضًا إلى نزوح أكثر من ربع الأطفال في كوبا وفانواتو وسانت مارتن وجزر ماريانا الشمالية.

سجلت الصومال وجنوب السودان أكبر عدد من حالات نزوح الأطفال بسبب الفيضانات، مما أثر على 12% و11% من الأطفال على التوالي.

الأطفال النازحون في مناخ متغير هو أول تحليل عالمي للأطفال الذين طردوا من منازلهم بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، ويأتي في الوقت الذي أصبحت فيه الكوارث المرتبطة بالطقس أكثر حدة وتدميرًا ولا يمكن التنبؤ بها بسبب الوقود الأحفوري العالمي. التدفئة.

ومن المؤكد تقريبًا أن الأرقام الصارخة التي وردت في التقرير أقل من الواقع بسبب الفجوات الكبيرة في الإبلاغ عن الجفاف والتأثيرات المناخية البطيئة الظهور مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت فيرينا كناوس، رئيسة قسم الهجرة والنزوح العالمي في اليونيسف: "هذا تقدير متحفظ تمامًا، وربما مجرد قمة جبل الجليد لبعض التأثيرات المناخية". "المناخ هو المحرك الأسرع نموًا لنزوح الأطفال، ومع ذلك فإن معظم السياسات والمناقشات حول تمويل المناخ تفشل في أخذ الأطفال في الاعتبار أو منحهم الأولوية".

في عام 2021، حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التوسع في إنتاج النفط والغاز والفحم إذا أراد العالم أن يكون لديه أي فرصة لتجنب الانهيار المناخي الكارثي. لقد فشل العالم في الاستجابة للتحذير، وخرجت جهود خفض الانبعاثات عن المسار الصحيح، وفقاً لتقييم الأمم المتحدة العالمي الأخير ، وهو التحليل الأكثر شمولاً للعمل المناخي العالمي الذي تم إنتاجه حتى الآن.

في أغسطس 2022، غمرت فيضانات غير مسبوقة ثلث باكستان تحت الماء، مما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات وتشريد حوالي 3.6 مليون طفل - قضى العديد منهم أشهرًا دون الحصول على المأوى المناسب ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. ومع كل درجة مئوية إضافية من ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن ترتفع مخاطر النزوح العالمي بسبب الفيضانات بنسبة تصل إلى 50%.

وكشف تحليل اليونيسف عن نزوح 1.3 مليون طفل بسبب الجفاف، وكانت الصومال وإثيوبيا وأفغانستان هي البلدان الأكثر تضرراً على الإطلاق. تجبر ندرة المياه الناس على النزوح بسبب فشل المحاصيل والعثور على مياه الشرب لأنفسهم ولمواشيهم، لكن الحجم الحقيقي للهجرة بسبب الجفاف غير معروف لأنه من الصعب قياسه ولا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، استحوذت الولايات المتحدة على ثلاثة أرباع (610.000 من أصل 810.000) من عمليات نزوح الأطفال المرتبطة بحرائق الغابات، مع حدوث أكثر من نصف الباقي في كندا وإسرائيل وتركيا وأستراليا. في الولايات المتحدة، ترتبط الحرائق بشكل متزايد بالواجهة الحضرية للأراضي البرية المتوسعة (WUI)، وهي المنطقة الواقعة بين الأراضي البرية غير المستغلة والتنمية البشرية، حيث يتم فقدان أكثر من 3000 منزل ومباني أخرى سنويًا.

في وقت سابق من هذا العام، نزحت مجتمعات بأكملها بسبب حرائق الغابات في كندا واليونان.

وبشكل عام، شكل الأطفال واحداً من كل ثلاثة من أصل 135 مليون حالة نزوح داخلي في العالم ارتبطت بأكثر من 8000 كارثة مرتبطة بالطقس بين عامي 2016 و2021 - ومن المرجح أن تزداد الحصيلة سوءاً، وفقاً للتقرير.

تشكل الفيضانات النهرية أكبر خطر مستقبلي ويمكن أن تؤدي إلى نزوح ما يقرب من 96 مليون طفل على مدى الثلاثين عامًا القادمة، وفقًا لنموذج النزوح الناتج عن الكوارث الذي وضعه مركز رصد النزوح الداخلي. واستناداً إلى البيانات المناخية الحالية، يمكن للرياح وعرام العواصف أن تؤدي إلى نزوح 10.3 مليون و7.2 مليون طفل على التوالي خلال نفس الفترة، رغم أن هذا قد يكون أسوأ بكثير إذا لم يتم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على وجه السرعة.

ونظراً لعدد سكانها الكبير، فمن المرجح أن تشهد الهند وبنغلاديش وفيتنام والفلبين والصين أكبر عدد من حالات نزوح الأطفال. ومن الناحية النسبية، من المتوقع أن يعاني الأطفال في جزر فيرجن البريطانية، وجزر البهاما، وأنتيغوا وبربودا، من معظم حالات النزوح بسبب الكوارث المناخية خلال السنوات المقبلة.

وقالت أديلين نيو، الباحثة في منظمة العفو الدولية: "إن الأرقام مثيرة للقلق للغاية وتظهر الحاجة الملحة إلى أن تعترف الدول بالصلة بين تغير المناخ والنزوح وتخطط لها، لتقليل الآثار طويلة المدى على الصحة والتعليم وغيرها من الآثار التنموية على الأطفال النازحين". لأمريكا الوسطى والمكسيك.