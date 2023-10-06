طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، تقلبات جوية متباينة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار خلال اليوم، وانخفاض في درجات الحرارة، إلي جانب التحذيرات من ارتفاع أمواج البحر مع هبوب شبورة مائية على الطرق العامة والرئيسية، وسط تحذيرات للمواطنين الراغبين في الاستمتاع بالبحر في عطلة نهاية الاسبوع بتوخي الحذر عند النزول للبحر والقيادة.

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، الصادر يومياً لقيادس درجات الحرارة، فإن مدينة الإسكندرية تشهد طقس معتدل خلال ساعات النهار، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 28 وتبدا في الانخفاض ليلا، لتسجل 22 درجة.

وتشير التوقعات التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية بسقوط امطار خفيفة اليوم بنسبة 30% وهي نسبة اقل من المتوسط، حيث بلغت سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع وجود جو غائم منذ ساعات الصباح الاولى، حيث تم نشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع للتعامل السريع والتدخل في حالة حدوث أى تراكمات نتيجة للأمطار.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات لتجنب نزول البحر خاصة زوار مدينة الإسكندرية خاصة في حال سقوط أمطار علي المحافظة، خاصة مع عودة ارتفاع أمواج البحر بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر، وتوخي الحذر اثناء عمليات الصيد، من قبل السفن حيث اكدت علي اضطراب حالة الطقس خلال هذه الأيام.

وينتظر أهالي المحافظة، تساقط الأمطار وفقاً للتوقعات خاصة بعد السيول التي ضربت محافظة مرسي مطروح بالأمس، مع رفع الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوي ونشر كافة التوقعات للمواطنين تحسباً لتساقط الأمطار.