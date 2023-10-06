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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أرشيفية
أرشيفية
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تعرض 11 شخصًا اليوم الجمعة، لإصابات وجروح متفرقة في الجسم نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الزراعي أمام قرية الدعبوسي في محافظة البحيرة .

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الزراعي أمام قرية الدعبوسي بدمنهور، وتواجد عدد من الجرحى في المكان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الأشخاص المصابين هم "م.ا" وعمره 28 سنة ويشتبه في كسر في الساق اليسرى، و"س.ا" وعمره 56 سنة ويعاني من جرح في الساعد الأيسر، و"ن.ع" وعمره 54 سنة وهناك شبهة نزيف في المخ، و"م.س" وعمره 20 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ج.ا" وعمره 50 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ا.م" وعمره 60 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ب.ش" وعمره 37 سنة ويعاني من كدمات متفرقة، و"م.ح" وعمره 12 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"س.ا" وعمره 44 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"م.ا" وعمره 39 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ص.م" وعمره 48 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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