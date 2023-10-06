مجلس مدينة مطروح: فتح الطريق الدولي أمام السيارات بعد رفع مياه السيول

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، فتح الطريق الدولي بشكل كامل بعد رفع مياه الأمطار والسيول بمدخل المدينة بمنطقة الكيلو 4، بفضل جهود وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح سحب مياه الأمطار والتي أدت إلى فتح الطرق لمداخل العمارات وانحصار المياه جانبي الطريق بكميات قليلة، وجارٍ رفع تراكمات وتجمعات الأمطار، يرجع ذلك بسبب تحسن حالة الطقس وتوقف السيول عن المدينة.



وواصلت سيارات الدعم " الطوارئ" من شركة مياه الشرب بالبحيرة عملها مع سيارات ومعدات مجلس المدينة والحماية المدنية، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم لمحافظة مطروح، بالسيارات اللازم، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسى مطروح، بمنطقة الكيلو 4 التي خلت معظم شوارعها من المياه بالمناطق المتضررة.

بالإضافة إلى متابعة الموقف بمناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر، حيث تم فتح مسار للمياه علي جزيرة كليوباترا.

وتم تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة أكشاك المحولات في منطقة الكيلو 4 مع تلقي البلاغات التي تصل عبر غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري.

للشكاوي والبلاغات من المواطنين يرجي الاتصال بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة وغرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

فتح الطريق الدولي أمام السيارات بعد رفع مياه السيول

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