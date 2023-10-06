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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بسوريا إلى 89 قتيلا

سوريا
سوريا
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 أعلنت سوريا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص إلى 89 قتيلًا منهم 31 من النساء و5 أطفال، وفقا لما نقلته  فضائية القاهرة الإخبارية.

وأشارت وزارة الصحة السورية على قناتها الرسمية على تيليجرام، إلى أن عدد الإصابات وصل 277 مصابًا.

وكان وزير الصحة حسن الغباش أوضح في وقت سابق، أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيرًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم بالطائرات المسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس الخميس.

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