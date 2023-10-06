عصام السيد: عروض مسرحية متنوعة عن نصر أكتوبر

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ50، على إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي وقعت أحداثها في السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب التي تمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، وكان المسرح مشاركًا فعالًا في صنع وتمهيد الطريق لأحداث العبور، وقد لعب المسرحيون دورًا كبيرًا ومؤثرًا بعد نكسة 1967، في مواجهة مشاعر الإحباط واليأس، والمساهمة في بث روح الجماهير لخوض معركة جديدة لاسترداد العزة والكرامة لمصر.

قال المخرج المسرحي عصام السيد، إنه بعد نكسة 67 بدأت الدولة في تخفيض عدد الفرق المسرحية التابعة لها، والحقيقة أنها ضمت فرق التليفزيون المسرحية إلى وزارة الثقافة، وتولت الثقافة دمج بعض الفرق وإلغاء بعضها دون الضرر بموظفيها، لكن بشكل عام تقلص الإنتاج المسرحي الحكومي من ناحية الكم، والاهتمام بالكيف، وبرغم النكسة كانت هناك عروض جريئة، وبعد النكسة أيضًا ظهرت الفرق المسرحية الخاصة مثل الفنانين المتحدين، لكن تلك الفرق لم تنتشر إلا مع الانفتاح في منتصف السبعينيات.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن المسرح المصري قدم عدة عروض عن نصر أكتوبر 73، لعل أولها كان عرض «حدث فى أكتوبر» إنتاج المسرح القومي، للكاتب المسرحي إسماعيل العادلي وإخراج كرم مطاوع، ومن بطولة محمود ياسين، وسهير المرشدي، وشفيق نور الدين، وأشرف عبدالغفور، وآخرون، وعرض «مدد» الذى كان عن مجموعة أشعار، ثم جاءت عروض أخرى مثل «حراس الحياة»، للكاتب محمد الشناوى، وإخراج أحمد عبدالحليم، و«جبل المغماطيس» من تأليف سعيد عبدالغني، وإخراج فهمي الخولي، و«القرار» للمؤلف سعيد عبدالغني، وإخراج مجدي مجاهد.

وأوضح السيد، أن تقديم عروض عن نصر أكتوبر تقلص أثناء فترة الانفتاح، حيث طغى المسرح التجارى، كما أعتقد أن مسار الأحداث من الارتماء في حضن الرأسمالية واعتبار أن أمريكا صديقة، ثم الصلح مع إسرائيل لم يكن مناخا مناسبا لتقديم عروض عن النصر.

وأشار السيد، إلى فترة حكم مبارك تم اختصار نصر أكتوبر في الضربة الجوية، وبرغم هذا فقد ظهرت عروض من إنتاج وزارة الدفاع، ووزارة الإعلام جيدة، لكنها كانت تعرض لليلة واحدة فى حضور مسئولى الدولة ويتم بثها مباشرة فى التليفزيون فقط.