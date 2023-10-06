اليابان وأوكرانيا تعتزمان عقد محادثات دورية لدعم قطاع الزراعة الأوكراني

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:36 ص

اتفقت اليابان وأوكرانيا على إقامة محادثات دورية بشأن إنعاش قطاع الزراعة المتضرر جراء الحرب.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الحكومتين تعتزمان عقد أولى مباحثاتهما عبر الإنترنت بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث سيقوم مسؤولون على مستوى المدراء بمراجعة تفاصيل الدعم المستقبلي.

ومن المقرر أن يضم الجانب الياباني مسؤولين من وزارتي الزراعة والخارجية، فيما يتألف الجانب الأوكراني من مسؤولين من وزارة السياسات الزراعية والأغذية الأوكرانية.

ويخطط المسؤولون عقد اجتماعاتهما الدورية في هذا الإطار، الذي يغطي قضايا مثل التعاون التكنولوجي وإمداد أوكرانيا بالآلات الزراعية.

وتعد أوكرانيا منتجا رئيسيا للقمح والذرة إلا أن جزء كبير من مساحة الأراضي الزراعية تضررت بسبب الصراع الدائر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم. ويواجه المجتمع الدولي تحديات لإعادة بناء قطاع الزراعة في أوكرانيا.