أكثر الأماكن غموضا في العالم.. تعرف عليها

هناك الكثير من الأماكن الغامضة حول العالم والتي تحتوي على الكثير من الأسرار التي لم يصل العالم لكشف أغلبها بعضها من صنع الانسان وبعدها وجدت بدون تدخل بشري وتبرز “البوابة نيوز” أبرز تلك الأماكن على كوكب الأرض والتي عرفت بالأماكن الأكثر غموضًا:

صحراء نيفادا او المنطقة51 :

تعتبر صحراء نيفادا وخاصة مطار نيفادا وهو من أكثر المطارات سرية وغموضا في العالم وخاصة بعد الحديث عن الكائنات الفضائية المرتبطة بالمنطقة، المنطقة 51 هي منشأة سرية للغاية تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتقع داخل نطاق الاختبار والتدريب في نيفادا وبسبب موقعها (المحاط بصحراء نيفادا القاحلة) والسرية المحيطة بمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة وطائرات التجسس في الخمسينيات أو التجارب الحكومية البرية.

وأصبحت هذه القاعدة العسكرية السرية للغاية وجهة سياحية غريبة بينما يمكن للمرء التجول في المناطق المحيطة المهجورة بما في ذلك الطريق 375 الذي أعيدت تسميته بالطريق السريع Extra-terrestrial فإن دخول القاعدة ممنوع منعا باتا (ناهيك عن المستحيل).

شلالات الدم، القارة القطبية الجنوبية:

شلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية وهي من أكثر الأماكن برودة وجفافًا في العالم هي موطن شلال أحمر الدم يتساقط ببطء على سطح أبيض جليدي ويعتقد الجيولوجيون أن السبب وراء اللون الأحمر هو الطحالب ولكن في عام 2014 وتم إكتشاف أن اللون الأحمر يأتي من أكسدة الحديد داخل بركة من المياه شديدة الملوحة مدفونة بعمق تحت نهر تايلور الجليدي.

قلعة ليب كاسل:

تعرف Leap Castle بأنها واحدة من أكثر المباني المسكونة في العالم ولم تشهد قلعة ليب كاسل فقط العديد من الأحداث المأساوية والدموية داخل جدرانها ولكنها بنيت أيضًا على قمة حفرة تعذيب وتم بناء هذه القلعة بين القرن الثالث عشر وأواخر القرن الخامس عشر وشهدت الكثير من حالات الوفيات المروعة وأثناء حفل زفاف كما تقول الأسطورة وفي ظل الصراع على السلطة داخل عشيرة أوكارول (التي قامت بتسميم ضيوف العشاء) كما قام أحد الأخوين بإلقاء سيف في الآخر وهو كاهن بينما كان يمسك قداسًا في كنيسة القلعة وتسمى الغرفة الآن "The Bloody Chapel" ويقال أن الكاهن يطارد الكنيسة في الليل.

وأثناء تجديد القلعة في أوائل القرن العشرين ، عثر العمال على زنزانة سرية في كنيسة Bloody Chapel بها العديد من الهياكل العظمية البشرية وقد ملأوا ثلاث عربات محملة عند نقلهم بعيدًا وتم تصميم الزنزانة بحيث يسقط السجناء من خلال باب مصيدة ويتم ثقب رئتيهم بواسطة الأشواك الخشبية على الأرض ويموتون موتًا بطيئًا ومروعًا على مرمى سمع أفراد العشيرة الشريرة أعلاه.

جزيرة الدمى بالمكسيك:

تذهب أسطورة Isla De Las Muñecas إلى أن فتاة ماتت صغيرة بالقرب من ساحل هذه الجزيرة بالقرب من مكسيكو سيتي منذ أكثر من 50 عامًا وبعد وفاتها بدأت الدمى تتجمع علي الشاطئ وكأن المقيم الدائم الوحيد في الجزيرة في ذلك الوقت منعزلاً وبدأ في جمع و تعليق كل الدمى التي وجدها على الأشجار والآن أصبح هناك المئات من الدمي وأصبح تجمعهم معهم بهذه الصورة يثير الرعب وكأنهم جميعًا ينظرون إليك ويتطلعون إلى الإنقضاض عليك.

قلعة بويناري-رومانيا:

قلعة بويناري حيث بدأت أسطورة دراكولا لأول مرة، والجلوس عالياً على منحدر صخري يطل على نهر أرجيس في وسط رومانيا وقلعة بويناري ليس من السهل العثور عليها ويتعين على الزائرين تسلق 1462 درجة حيث تجوب الدببة البنية علي مقربة من المنطقة وأشتهرت القلعة بسبب رواية برام ستوكر، دراكولا، فلاد الثالث (المعروف أيضًا بإسم فلاد دراكولا) كان أميرًا حقيقيًا حكم مقاطعة والاشيا في القرن الخامس عشر وعلى الرغم من ترانسيلفانيا قلعة بران توصف بأنها "قلعة دراكولا".

وتم بناء Poenari لأول مرة في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي ولكن تم تشغيله لاحقًا وهجره وبعد أن أدرك فلاد إمكاناته وأمر أعداءه بإصلاح القلعة وتحويلها إلى أحد مساكنه الرئيسية وعندما هاجمت القوات التركية القلعة عام 1462 وهرب فلاد عبر ممر سري يؤدي إلى الشمال عبر الجبال ولسوء الحظ تم الحفاظ على بقايا أسوار وأبراج القلعة اليوم فقط ووفقًا لسياحة رومانيا فإن المعلم التاريخي قيد الإصلاح حاليًا ، ولكن من المتوقع إعادة فتحه هذا العام

سينتراليا- بنسلفانيا:

مدينة سينتراليا هي أحد أغرب المدن في العالم وأخطرها وكانت مدينة تعدين ولكن بعد ذلك اشتعلت النيران في مكب نفايات تحت الأرض وأزداد الأمر سوءا بمجرد وصوله إلى الفحم في المناجم وأنتشر الحريق في كل مكان ومنذ ذلك الحين و ماتزال المدينة برمتها تطبخ علي نار هادئة أن أجاز التعبير بالإضافة إلي إنبعاثات غازية سامة خطيرة وهرب سكان المدينة من الغازات والدخان ومن المتوقع أن يشتعل الحريق تحت الأرض خلال المائة عام القادمة على الأقل.

غابة أوكيغاهارا-اليابان:

بالقرب من قاعدة جبل فوجي في اليابان توجد غابة مسكونة تسمى بحر الأشجار 'تعتبر غابة أوكيغاهارا من الأماكن المسكونة بسبب تاريخ حالات الإنتحار التي حدثت هناك وعلى ما يبدو إن الغابة مكان مشهور للناس لشنق أنفسهم من بأغصان الأشجار ومات أكثر من 70 شخصًا هناك في عام واحد فقط أيضًا نظرًا لأنها غابة شاسعة لا تحدد الشرطة دائمًا مكان الجثث تاركة المتنزهين والزوار لإكتشافها خلال نزهة ممتعة.

جزيرة بوفيليا-إيطاليا:

لم يستطع الرومان التعامل مع ضحايا الطاعون ولم يعرفوا ماذا يفعلون معهم أو كيفية التخلص من أجسادهم بمجرد وفاتهم وكان حلهم هو إرسال الآلاف من الناجين إلى جزيرة بوفيليا وقبالة سواحل البندقية حيث ماتوا جميعًا معًا ثم بعد عدة قرون فعلوا ذلك مرة أخرى عندما ضرب الطاعون الدبلي.



جزيرة الطاعون-جزيرة بوفيليا إيطاليا:

ثم في عام 1922 خطرت على أحدهم فكرة عظيمة لبناء مستشفى للأمراض العقلية في الجزيرة. الجزيرة لا تزال غير مأهولة بالسكان .