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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غادة عبد الرازق: «أنا آسفة يا روتانا في الأول مكنتش الأم المثالية»

غادة عبد الرازق وابنتها
غادة عبد الرازق وابنتها
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة الفنانة غادة عبد الرازق مع ابنتها وحفيدتها، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والعملية ببرنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON.

وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا إلى الفنانة غادة عبدالرازق وقالت: "مين أكتر حد شايفه إنك غلطتي في حقه وحابه تعتذري وتقولي أنا آسفة"، وردت الأخيرة قائلة: "بعتذر لروتانا بنتي، وبقولها أنا آسفة يا روتانا إني في الأول مكنتش الأم المثالية اللي اتربينا عليها، روتانا معشتش معايا الفترة دي للأسف".

وتابعت «عبد الرازق»: "بقولها آسفة يا روتانا ده تقصير مني، إني اهتميت بالشغل عشان أوفر لك حاجات كتير أوي، ومهتمتش إنك محتاجة لي أهم من اللبس والمكياج والمدرسة والعربية".

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غادة عبد الرازق روتانا تعتذر ابنتها ابنة غادة عبد الرازق
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