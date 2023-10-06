غادة عبد الرازق: «أنا آسفة يا روتانا في الأول مكنتش الأم المثالية»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة خاصة الفنانة غادة عبد الرازق مع ابنتها وحفيدتها، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والعملية ببرنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON.

وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا إلى الفنانة غادة عبدالرازق وقالت: "مين أكتر حد شايفه إنك غلطتي في حقه وحابه تعتذري وتقولي أنا آسفة"، وردت الأخيرة قائلة: "بعتذر لروتانا بنتي، وبقولها أنا آسفة يا روتانا إني في الأول مكنتش الأم المثالية اللي اتربينا عليها، روتانا معشتش معايا الفترة دي للأسف".

وتابعت «عبد الرازق»: "بقولها آسفة يا روتانا ده تقصير مني، إني اهتميت بالشغل عشان أوفر لك حاجات كتير أوي، ومهتمتش إنك محتاجة لي أهم من اللبس والمكياج والمدرسة والعربية".