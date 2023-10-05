القابضة للمياه تدفع بسيارات إضافية للمعاونة فى إزالة تراكمات المياه بمطروح

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الدفع بسيارات كسح وشفط من الشركات التابعة لمعاونة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح فى إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها المحافظة اليوم.

وتتعامل شركة مطروح بمعاونه مجموعات الدعم من الشركات الشقيقة مع نواتج الأمطار والسيول التي حلت على مدينة مطروح، وتمكنت مجموعات العمل من الانتهاء وسحب جميع المياه من مناطق القصر والخروبة وسد أماكن تسربها إلى المدينة.

كما تم سحب المياه بمنطقتي سوق ليبيا واللوكس وعادت الأمور الي طبيعتها وتنحصر الأعمل حاليا بمنطقة ك 4 الطريق الدولى والظهير الصحراوى، ويرجع استمرارية الأعمال حتى الآن لوجود تسريبات من مخرجات جنوبية قلبي منطقة ك 4، ومن المتوقع نهو الأعمال الساعة الثالثة صباحا، والعمل مستمر للتعامل مع أي بلاغات المواطنين تخص منازل الأهالى.