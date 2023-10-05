قائمة مدججة بالنجوم.. اختيارات مدرب إنجلترا لمواجهتي إيطاليا وأستراليا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي إيطاليا وأستراليا في فترة التوقف الدولي، التي تقام خلال شهر أكتوبر الحالي.

يخوض المنتخب الإنجليزي، مواجهة ودية أمام أستراليا يوم 13 أكتوبر، قبل مباراته المرتقبة أمام إيطاليا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 وذلك يوم 17 من الشهر ذاته.

معسكر منتخب أسود الثلاثة المقبل، يشهد تواجد قائمة مدججة بالنجوم، مكونة من 26 لاعبًا، أبرزهم 5 لاعبين من مانشستر سيتي، و4 آخرين من أرسنال.

اختار ساوثجيت 5 لاعبين من السيتي، هم: جون ستونز وكايل والكر وكالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش.

جاءت اختيارات مدرب إنجلترا من الجانرز، كالتالي: أرون رامسديل وديكلان رايس وإيدي نكيتياه، وبوكايو ساكا بالرغم من إصابته مؤخرًا.

ويحتل منتخب إنجلترا، صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة، فيما منتخب إيطاليا في الوصافة وفي رصيده 7 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل.

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: أرون رامسديل - جوردان بيكفورد - سام جونستون.

خط الدفاع: هاري ماجواير - جون ستونز - ليفي كولويل - لويس دانك - مارك جويهي - فيكايو توموري - كيران تريبيير - كايل والكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجار- ديكلان رايس - جوردان هندرسون - كالفين فيليبس.

وفي الهجوم: هاري كين - جارود بوين - فيل فودين - جاك جريليش - جيمس ماديسون - إيدي نكيتياه - بوكايو ساكا - أولي واتكينز - ماركوس راشفورد.