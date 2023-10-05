«خواطر مقاتل».. من النكسة إلى الانتصار

الخميس 05/أكتوبر/2023 - 08:49 م

خاضت قواتنا المسلحة حرب يونيو ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ فكانت الثانية حربا مختلفة تماما عن الحروب السابقة لها بعد أن تعمق الجيش المصرى فى معرفة العدو الإسرائيلى لتحديد مصادر قوته ومواطن ضعفه تحديدا دقيقا مهد الطريق فى الصراع العسكرى الدائم والمستمربين العرب واسرائيل.

لقد خاضت قواتنا المسلحة حرب يونيو ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ ضد نفس العدو واختلفت النتيجة اختلافا واضحا بين الهزيمة والنصر وأغلب الرجال الذين اشتركوا فى حرب يونيو هم أنفسهم الذين اشتركوا فى حرب أكتوبر بفاصل زمنى حوالى ٦ سنوات وهى فترة زمنية قصيرة لا يمكن أن يقال أن جيلا حل محل جيل، فضلا عن ذلك فإن الموقف العسكرى الاستراتيجى فى أكتوبر ١٩٧٣ كان أصعب من الموقف فى حرب يونيو، ورغم ذلك عبرت قواتنا الهزيمة وحققت النصر العسكرى فى ظروف سياسية أعقد مما كانت فى يونيو.

هكذا يقول المشير عبد الغنى الجمسى فى مذكراته عن حرب أكتوبر والتى لم يشرع فى كتابتها كما يقول إلا بعد أن قرأ كل ما كتب عنها من دراسات وهى قليلة مقارنة بما تستحقه هذه الحرب المجيدة والنصر العظيم.

يروى «الجمسى» شهادته للتاريخ عن يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ قائلا: «كنت فى مركز عمليات القوات المسلحة ارتدى لبس الميدان حيث بدأت الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل وكنت أقوم بعملى فيها رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وهذه الحرب التى اشتركت فيها امتدادا لحروب سابقة فى الصراع العربى الإسرائيلى».

وأوضح:«بدأت هذه الفترة من تاريخ مصر والعرب بحرب أكتوبر التى هزت منطقة الشرق الأوسط هزا عنيفا وقلبت الموازينالسياسية والعسكرية والاقتصادية فى المنطقة وعلى إثرها حدث فض الاشتباك الأول على الجبهتين المصرية والسورية ثم فض الاشتباك الثانى على الجبهة المصرية وأعيد فتح قناة السويس للملاحة وألغيت معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية».

ويتابع الجمسى قائلا فى كتابه: «وقام الرئيس الراحل السادات بزيارة القدس فى أواخر عام ١٩٧٧ التى أطلق عليها «مبادرة السلام» وبعد مفاوضات سياسية وعسكرية بين مصر وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود وقع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيلفى الولايات المتحدة الأمريكية فى سبتمبر من العام التالى ١٩٧٨.

وعن رأى الرئيس السادات فى الاتفاقية يقول «الجمسى»، إن مصر تمر بمرحلة جديدة تتطلب تغييرا شاملا فى مؤسسات وأجهزة الدولة، ولذلك قرر تغيير الوزارة حينئذ وزارة ممدوح سالم التى كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية فيها واختيار رئيس جديد لمجلس الشعب وتغيير القيادة العسكرية «القائد العام ورئيس الأركان» وإطلاق اسم وزارة الدفاع على وزارة الحربية كما تتطلب المرحلة الجديدة إجراء مفاوضات مع إسرائيل لوضع اتفاقية كامب ديفيد موضع التنفيذ فى صورة معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

وعن الحروب التى نشبت بين مصر وإسرائيل يقول «الجمسى»: «لكل حرب من هذه الحروب الثلاث ظروفها السياسية وأهدافها الاستراتيجية ونتائجها فى إطار صراع القوتين العظميينفى الشرق الأوسط، إلا أن المقارنة بين قدرات الخصمين المتحاربين العرب وإسرائيللا تعكس من الناحية العسكرية تلك الصورة التى انتهت إليها هذه الجولات الثلاث وكانت القوة العسكرية للطرفين المتحاربين هى العامل الحاسم فيما وصلت إليه حالة العرب السيئة فى الجولة الثالثة فى يونيو ١٩٦٧».

وعن الحروب السابقة لحرب أكتوبر مع إسرائيل،يقول «الجمسى»: «لقد خاضت قواتنا المسلحة حرب يونيو ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ ضد نفس العدو واختلفت النتيجة اختلافا واضحا بين الهزيمة والنصر، ومن اللافت للنظر أيضا أن إسرائيل انتصرت فى حرب يونيو من حدود اعتبرتها غير آمنة وانتصرنا عليها فى حرب أكتوبر من حدود اعتبرتها آمنة».

من هنا اتجه تفكير المشير الجمسى، إلى أن يكتب عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ دراسة موضوعية ليروى فيها ما حدث بإيجابياته وسلبياته لتكون فيها فائدة لجيل قادم سيتحمل المسئوليةمن بعدنا فى وجه مصاعب ومواقف بالغة التعقيد، حيث إن صراع القوى الكبرى لن يهدأ فى هذه المنطقة والصراع العربى الإسرائيلى لن يتوقف.

كتب المشير الجمسى مذكرات فى ٦ أبواب بعد أن ترك الخدمة العسكرية والعمل العام عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ ووقع اختياره على أن تكون تحت اسم «خواطر مقاتل ساهم فى حرب أكتوبر» حتى يكون واضحا للقارئ كما يقول «الجمسى» إنى لا أكتب التاريخ العسكرى لهذه الحرب من جهة وأن تكون هذه الخواطر سردا عاما لما حدث فى الحرب وما جرى بعدها للخروج بالدروس المستفادة دون الدخول فى تفصيلات وتكتيكات المعارك التى لا تهم إلا العسكريين فقط.

ورأى الجمسى، أن كتابته عن حرب أكتوبر وحدها لن تفى بالغرض المنشود إلا إذا كتب أيضا عن حرب يونيو ١٩٦٧ لأنهما حربان لهما اتصال وثيق ببعضهما فى مرحلة واحدة من مراحل الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل وفى مرحلة واحدة من مراحل الصراع السياسى بين القوتين العظميين في الشرق الأوسط، وأن كل ما حدث فى حرب يونيو كان له انعكاس فى العمل العسكرى فى حرب أكتوبر بل إن دروس حرب يونيو ١٩٦٧ كانت إحدى دعائم الاستراتيجية المصرية فى حرب أكتوبر ١٩٧٣.