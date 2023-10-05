الرئيس الروسي : قواعد تنظيمية لأسعار الوقود المخصص للتدفئة المنزلية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بتوفير تمويل من الدولة لضمان موسم تدفئة سلس بطرق تشمل فرض قواعد تنظيمية على أسعار الوقود المخصص للتدفئة المنزلية في بعض المناطق.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعاره في الشهور القليلة الماضية. ويتزايد الطلب على الوقود في القطب الشمالي والمناطق الأخرى التي تواجه شتاء قاسيا.

جاء في وثيقة منشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن الحكومة ستوفر أموالا لمورمانسك ومناطق أخرى في القطب الشمالي للاستعداد لموسم التدفئة 2023-2024، ومن أجل "بدء تنظيم أسعار زيت الوقود المخصص لموسم التدفئة".

ورغم أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، الا انها عانت من نقص البنزين والديزل وارتفاع الأسعار في الشهور القليلة الماضية لأن أسعار التصدير المرتفعة جعلت من مصلحة مصافي التكرير بيع منتجاتها في الخارج.

وفرضت روسيا في 21 سبتمبر حظرا على صادرات الوقود لمحاربة ارتفاع أسعار البنزين والديزل ونقص الوقود خلال موسم الحصاد. ولا يوجد إطار زمني لرفع القيود.

وقال الكرملين، الخميس، إنه لا يوجد موعد نهائي لرفع الحظر وإن القيود ستظل قائمة طوال فترة الاحتياج لها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن إجراءات أخرى لضمان استقرار سوق الوقود سيتم بحثها بمجرد رفع الحظر.