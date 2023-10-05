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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. كاراسكو يقود هجوم الشباب أمام الرياض

فريق الشباب
فريق الشباب
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أعلن خوان براون المدير الفنى لفريق الشباب تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرياض، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
جاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.
خط الدفاع: حسين خالد الصبياني، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد عيسى.
خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، غوستافو كويلار، إيفر بانيجا.
خط الهجوم: هتان سلطان باهبري، حبيب ديالو، يانيك كاراسكو.
ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

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روشن فريق الشباب الرياض تشكيل فريق الشباب
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