أعلن خوان براون المدير الفنى لفريق الشباب تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرياض، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
جاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.
خط الدفاع: حسين خالد الصبياني، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد عيسى.
خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، غوستافو كويلار، إيفر بانيجا.
خط الهجوم: هتان سلطان باهبري، حبيب ديالو، يانيك كاراسكو.
ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.
البوابة سبورت
الدوري السعودي.. كاراسكو يقود هجوم الشباب أمام الرياض
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أعلن خوان براون المدير الفنى لفريق الشباب تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرياض، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
أعلن خوان براون المدير الفنى لفريق الشباب تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرياض، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".