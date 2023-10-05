الدوري السعودي.. كاراسكو يقود هجوم الشباب أمام الرياض

أعلن خوان براون المدير الفنى لفريق الشباب تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرياض، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

جاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.

خط الدفاع: حسين خالد الصبياني، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، محمد عيسى.

خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، غوستافو كويلار، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: هتان سلطان باهبري، حبيب ديالو، يانيك كاراسكو.

ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.