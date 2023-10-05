محمد سيف: انتصارات أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين والشعوب العربية

أكد محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين والشعوب العربية؛ تخليدًا لقوة إرادة القوات المسلحة المصرية في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الجيش المصري خلال حرب أكتوبر ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وسطر عبرها أعظم البطولات، لتعكس عبقرية العسكرية المصرية العريقة فكرا وتخطيطا وتنفيذا.

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بهذه المناسبة يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح محمد سيف، أن هذه الحرب تأكيد على عقيدة المصريين القائمة على الكرامة والعزة، وهو ما جعل كل محاولات الأعداء تتكسر على أعتابها في الماضي والحاضر.