مقتل إرهابيين في عملية عسكرية بالصومال

نجحت عملية مشتركة للقوات المسلحة الصومالية والشركاء الدوليين، في القضاء على قائد إرهابي وعدد من عناصره في محافظة شبيلي السفلى، اليوم الخميس ، حسبما أفادت قناة “القاهرة الاخبارية”.

وتم استهداف القائد الذي يدعى فارح يري، والأعضاء الآخرين الذين رافقوه في العملية، أثناء مرورهم بقرية "رايدابلي" بين منطقتي "مبارك" و "أوغونجي" في محافظة شبيلي السفلى، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

من جهة أخرى، ينفذ الجيش الوطني والأصدقاء الدوليون عملية مخططة في منطقة الغابات بمديرية مهداي بإقليم شبيلي الوسطى، حيث ظل عناصر مليشيات الشباب الإرهابية محاصرين منذ أكثر من عشرة أيام.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال.