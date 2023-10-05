إسبانيا.. إجلاء الآلاف في جزيرة تنريفي بسبب حرائق الغابات

أجلت السلطات في جزيرة تنريفي الإسبانية، حوالي ثلاثة آلاف شخص من منازلهم بسبب اندلاع حريق غابات ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في منطقة غابات، أتت عليها النيران في وقت سابق أغسطس الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت خدمات الطوارئ، اليوم الخميس، إنها طلبت المساعدة من وحدة الطوارئ العسكرية بالجيش مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء يعد حالة طوارئ عالية المستوى.

واشتعلت حرائق غابات في المنطقة في أغسطس الماضي لعدة أيام، ما أدى إلى تدمير حوالي 37 ألف فدان من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان جبل تيد وهو أعلى قمة في إسبانيا. وتم إجلاء الآلاف أيضًا وقتها لكن عاد معظمهم بعد ذلك إلى منازلهم.