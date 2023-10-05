بعد واقعة مباراة إنبي.. الأهلي يوجه إنذار شديد اللهجة لـ"الشحات"

حذر مسئولو النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الفريق من الاعتراض على قرارات الحكام والدخول في أزمات خلال المباريات والتي كان أخرها ما شهدته مباراة الأهلي وإنبي أمس في بطولة كأس مصر.

ودخل حسين الشحات في مشادة مع سامي قمصان المدرب العام للفريق أثناء استبداله في الشوط الثاني.

وقال مصدر بالجهاز الفني للاهلي أن سامي قمصان طالب الشحات بضرورة الخروج سريعًا أثناء استبداله بسبب دخول اللاعب في مشادة مع حكم المباراة والتي كادت أن تتطور وقد يؤدي الأمر إلى طرد اللاعب.

وتدخل خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي للحديث مع حسين الشحات وسامي قمصان خوفا من تطور الأمر ولتهدئة الأوضاع .

وقال المصدر إن خالد بيبو عقد جلسة سريعة مع “الشحات” بعد المباراة وحذره من الاعتراض على القرارات خاصة انها ليس المرة الأولى الأمر الذي يكلف الفريق كثيرا كما حدث في مباراة بيراميدز من قبل ونهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ايضا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المقرر لها يوم 8 أكتوبر الحالي.