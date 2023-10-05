برلماني: الدولة أولت اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية في سيناء

تحدث النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، عن جهود الدولة للتنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن سيناء هي أغلى بقعة في الأراضي المصرية، حيث سالت عليها دماء الشهداء والمصابين الذي دافعوا عن تحريرها بداية من الاحتلال الإسرائيلي وحتى القضاء على الإرهاب الأسود.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن أجهزة الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتنمية في سيناء، من خلال مشروعات عدة، وأبرزها ميناء العريش، والذي من المتوقع له أن يصبح الميناء الأكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب أن "تطوير المطارات، الأنفاق التي تمت، ومحطات المياه والكهرباء، وهي مشروعات استراتيجية هدفها تحقيق التنمية المستدامة في كل شبر في سيناء".

وتابع: "رئيس الوزراء دائمًا يعطي الأمل لأهالي سيناء أن القادم أفضل"، مطالبًا بسرعة إعلان الوزارات المعنية بخطة الخدمات التي ستقدم لأهالي سيناء خلال الفترة المقبلة، مثل وزارة الإسكان، والبترول فيما يتعلق بخدمات الغاز.