اليوم.. نور محمود يبدأ تصوير حكاية «روحي فيك» في التجمع الخامس

انضم الفنان نور محمود إلى بطولة حكاية «روحى فيك» للفنانة عائشة بن أحمد وآخرين من مسلسل «55 مشكلة حب» المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وكشف نور في بيان له، بأن اليوم أولى أيام تصوير مشاهد أسرة حكاية «روحى فيك» داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، مشيرا إلي أن نجوم وصناع هذه الحكاية سوف يواصلون التصوير على قدم وساق على مدار أيام متقاربة للإنتهاء من هذه الحدوتة فى أقرب وقت، لكى تكتمل لها كافة الأركان الفنية لتصبح جاهزة للعرض على الشاشة الذهبية قريبًا.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التى يعرض آخر حلقاتها اليوم، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشتة وإخراج عصام نصار، ثم يليها عرض الحكاية الثانية التى تحمل إسم "ما تيجى نشوف"، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة "Art Makers Production" لأحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.