استمرار حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته بالماء المغلي في القاهرة

قرار قاضي المعارضات، باستمرار تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته، 15 يوما على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد الترشيح وإعداد تقرير بسبب الوفاة.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده مقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، ودلت التحريات على أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ عام بسبب شكه فى سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.

وألقى القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.