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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة رفح يبحث سبل تطوير العملية التعليمية وبداية العام الدراسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد  اللواء جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح محافظة شمال سيناء اجتماعا بمديرى الإدارات الخدمية رفح، لبحث الموضوعات التي تهم المواطنين والتأكيد على تقديم الخدمة على مستوى عالي بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
 

تناول الاجتماع  بحث الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية وانتظام العام الدراسي الجديد والصحة والسكان ،والشباب والرياضة  والتموين  والإدارة الزراعية  والاوقاف والتضامن الاجتماعي ومدى صرف تكافل وكرامه للمستحقين من أبناء قرى ومدينة رفح .

وأكد اللواء رئيس مركز  ومدينة رفح على انضباط  العاملين بالادارات  والاهتمام بالحضور والانصراف. لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف قرى المركز.

وطالب رئيس المدينة مديري الإدارات بعمل تقرير إنجاز  شهري  عن كل إدارة في مجال عملها، للوقوف على مدي تقديم الخدمة وعدم وجود شكاوى من جانب المواطنين بوجود تقصير في الخدمات المقدمة لهم.

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