محافظ شمال سيناء يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

قام اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامه عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بوضع أكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن يوم السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا في تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بناء على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم.. مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وثمن المحافظ الدور الذي قام به أبناء سيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، موجها التحية لهم علي ما بذلوه ويبذلونه من جهد في خدمة وطننا الغالي علي قلوبنا مصر.