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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دورة تدريبية على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

دورة تدريبية على
دورة تدريبية على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء
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أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء الدورة التدريبية المجانية لعدد 27 متدربة، بمركز تدريب العريش لمدة ثلاثه أيام، في مجال ريادة الأعمال، تتضمن عرض نماذج دراسات الجدوي الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط المشروع، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز، وكذلك الاستفادة من الخدمات التسويقية بالاشتراك في المعارض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم مع الاهتمام بإعلاء قيمة العمل الحر وأهميته للفرد والمجتمع.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر وإقامة مشروعات للتوسع فى عملية الإنتاج، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لمساعدة شباب الخريجين فى إقامة مشروعات جرى تنظيم تلك الدورة التى حاضر فيها طارق الشوربجي وهشام رمضان من جهاز تنمية المشروعات، وبحضورمشرفة التدريب صبرين صبحي بمركز تدريب مهني العريش.

وأكد استمرار سعي المديرية في توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لدعمهم وإرشادهم توعيتهم بأهمية العمل الحر وأنه السبيل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى ظل الجمهورية الجديدة.

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