بالصور| هطول أمطار غزيرة على «مطروح».. ومعدات مجلس المدينة تتعامل مع المناطق المتضررة

تعرضت مدينة مرسى مطروح لهطول أمطار غزيرة، فجر اليوم الخميس، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار وتكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تتحول إلى سيول.

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو ٤ لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه على منازل المواطنين طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد «عبد المجيد» على التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسى مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

ويتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

يحذر مركز ومدينة مرسى مطروح السادة المسافرين المتوجهين من وإلى طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الطريق بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر.

وتناشد قرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس المدينة تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 ، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبيه بما يستجد.

هطول أمطار غزيرة على مرسى مطروح.. ومعدات مجلس المدينة تتعامل مع المناطق المتضررة

IMG-20231005-WA0013

IMG-20231005-WA0015

IMG-20231005-WA0014

IMG-20231005-WA0020

IMG-20231005-WA0000

IMG-20231005-WA0004

IMG-20231005-WA0018

IMG-20231005-WA0016

IMG-20231005-WA0019