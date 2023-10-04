دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلدغ باريس سان جيرمان بثنائية بالشوط الأول

تفوق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ضيفه باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام حاليًا على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ميجيل ألميرون التهديف للماكبايس في الدقيقة 17، قبل أن يضيف دان بران الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب المجموعة السادسة بمجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، أما نيوكاسل يأتي في مركز الوصافة بنقطة وحيدة، بينما ميلان الإيطالي يحتل ميلان المرتبة الثالثة بنفس النقطة، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند الألماني الترتيب بلا نقاط.

وكان باريس سان جيرمان، دخل المباراة ضد نيوكاسل بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: عثمان ديمبلي - أوجارتي - زائير إيمري

وفي الهجوم: كولو مواني - جونسالو راموس - كيليان مبابي.