الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون.. نجاح جديد لإدارة الشئون المعنوية والمتحدة للخدمات الإعلامية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأسماء التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة، وعلى رأسهم اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم نجله، والمشير محمد عبد الغني الجمسي وتسلم الدرع نجله، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم حفيده، واللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار محمد.

وظهرت الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين بشكل راق نال استحسان وإعجاب الجميع الذين أشادوا بدور إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدين أن مثل هذا العمل ما كان ليظهر إلا بعد جهد كبير ومنظم وهو ما ظهر خلال كل فقرات الندوة.