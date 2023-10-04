دوري أبطال أوروبا.. شاختار يقلب الطاولة على رويال أنتويرب

قلب فريق شاختار دونستيك الأوكراني، الطاولة على نظيره رويال أنتويرب البلجيكي وفاز بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بوسويل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان شاختار متأخرًا بهدفين في الشوط الأول عن طريق أربنور مويا وميشيل أنج باليكويشا في الدقيقتين 3 و33.

وفي الشوط الثاني، قلص دانيلو سيكان النتيجة لصالح الفريق الأوكراني بهدف في الدقيقة 48، قبل أن يدرك ياروسلاف راكيتسكي التعادل بهدف في الدقيقة 71، ثم سجل دانيلو سيكان هدف الفوز في الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليفوز شاختار على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2.

وبتلك النتيجة، يتصدر بورتو وبرشلونة المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن شاختار، وذلك قبل مواجهة الأول والثاني حاليًا في البرتغال، فيما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بلا نقاط.