دوري أبطال أوروبا.. جيرو على رأس تشكيل ميلان لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الفرنسي أوليفييه جيرو على رأس تشكيل الروسونيري، حيث يقود الهجوم بجانب البرتغالي رافائيل لياو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

تشكيل ميلان لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – مالك تشاو – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تيجاني رينديرز – توماسو بوبيجا – يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة ميلان

فيما يبدأ بوروسيا دورتموند، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جريجور كوبل

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ماتس هولمز – نيكولاس شولتربيرك – جوليان رايرسون

خط الوسط: ماركو رويس – صالح أوزشان - إيمري تشان

وفي الهجوم: دونيل مالين – نيكولاس فولكروج – يوليان براندت.