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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: جيل أكتوبر أثبت أن لمصر رجالا في كل عصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المبادئ والقيم والصفات تجسدت في الإنسان المصري، وفي قواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، وجيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة، وأثبت مجددا أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وقادرون دائما بإذن الله على صون الوطن ورفعته.

وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: «تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم، لإخلاصها الدائم واحترافيتها الدائمة واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن».

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جيل أكتوبر العظيم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
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