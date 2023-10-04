فوائد هائلة للكركم للعناية بالبشرة.. تعرف عليها

الكركم منتج موجود في كل منزل وهو من الاستخدامات الأساسية في المطبخ والطعام والذي اكتشف الخبراء أهميته وفوائده التجميلية منذ سنوات طويلة فهو يعد افضل من جميع منتجات التجميل باهظة الثمن وله ايضا خصائص طبية متعددة، يستخدم الكركم في العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها، ويعتبر هو سر جمال الهنديات يستخدموه من عمر مبكر ومتوارث لديهم في الثقافة ومن الجدات فهو قادر على علاج حب الشباب ومختلف مشكلات البشرة.

-فوائد الكركم لحب الشباب:

علاج حب الشباب، حيث أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأكسدة.

علاج الخراجات والبثور في الوجه والبشرة.

يقلل أيضًا من ظهور ندبات حب الشباب، ويمكن أن يعالج آثار حب الشباب.

يقلل من الخطوط والتجاعيد.

يؤثر ظهور التجاعيد.

يرطب الوجه.

ينعم البشرة ويعطيها ضوء.

يخلص البشرة من البقع الداكنة واثار الحبوب.

خصائص الكركم المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتعرض يتسبب لها بظهور التجاعيد.

يعمل الكركم على تنظيم عمل الغدد الزيتية في البشرة الدهنية والتقليل من إفراز الزهم.

-طرق تحضير ماسك الكركم:

خلط الكركم مع اللبن الساقع او الزبادي مع العسل.

ويمكن وضع الخليط على جميع الوجه بما فيهم محيط العين.

خلط الكركم مع الليمون والعسل للبشرة الغير حساسة.

يفيد الكركم لعلاج الأكزيما والصدفية، وذلك لخصائصه المضادة للالتهاب.

تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

يستخدم الكركم للحد من نمو شعر على الوجه، إذ يعمل على إضعاف بصيلة الشعر فتسقط بشكل تلقائي.

يساعد استخدام الكركم على التقليل من الهالات السوداء.

يحسن الكركم من عملية التئام وشفاء الجروح.

ماسك الكركم للوجه والبشرة

