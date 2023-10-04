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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط نصاب استولى على 250 مليون جنيه من المواطنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال  على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الجيزة مالك شركة للصناعات الورقية قروض بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبا
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