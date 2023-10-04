نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام الدراسة بمدارس أبوالنمرس والحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأربعاء انتظام الدراسة بمجمع المدارس بترسا بمركز أبوالنمرس .

تابع الشهابي انتظام الدراسة بمدارس زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسي وترسا الأبتدائية المشتركة والعبور للتعليم الأساسي .

واطمأن النائب علي الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.

وهنأ نائب المحافظ الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

كما تفقد نائب المحافظ مجمع مدارس ( الشهيد محمد راشد ومجمع النور للتعليم الأساسي وأم خنان الابتدائية المشتركة) بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية.

وشهد الشهابي طابور الصباح بمدرسة أم خنان الثانوية المشتركة وقدم التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا داعيا الله عز وجل أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح.

وأوصى الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته مؤكدا أن الدولة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية

رافق نائب المحافظ مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والسيد عاشور مدير عام الأدارة التعليمية بأبو النمرس ومحمد قطب و مدير عام الأدارة التعليمية بالحوامدية وحمدي عبد الفتاح نائب رئيس مجلس أمناء الآباء، ومسئولو هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.