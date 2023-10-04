ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تصفيق حار لبطل نصر أكتوبر عبد الجواد سويلم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الشهيد الحي الجندي
الشهيد الحي الجندي عبد الجواد سويلم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضجت القاعة التي تشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، بالتصفيق الحار للجندي عبد الجواد سويلم، الذي فقد عينه وذراعه وساقيه في عمليات بطولية بحرب الاستنزاف، وأصر على التواجد في لحظة العبور حتى لو تواجده إداريًا.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة. 

وتشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

ads
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد للشهيد الحى الجندى عبدالجواد سويلم
ads