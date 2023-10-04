تصفيق حار لبطل نصر أكتوبر عبد الجواد سويلم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

ضجت القاعة التي تشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، بالتصفيق الحار للجندي عبد الجواد سويلم، الذي فقد عينه وذراعه وساقيه في عمليات بطولية بحرب الاستنزاف، وأصر على التواجد في لحظة العبور حتى لو تواجده إداريًا.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وتشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.