استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نحو 2155 جنيها للبيع و2158 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم الأربعاء في محلات الصاغة نحو 2462.75 للبيع، 2457.25 للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال بداية التعاملات في الصاغة المصرية، 2257.5 للبيع، 2252.5 للشراء

و سجل سعر جرام الذهب عيار18 في بداية تعاملات اليوم نحو 1847.25 جنيه للبيع، 1842.75 جنيه للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 14 في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو، 1436.75 للبيع، 1433.25 للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 12 في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة، 1231.5 للبيع، 1228.5 للشراء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم، 923.5 للبيع، 921.5 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب ( و الذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) في صباح تعاملات، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في محلات الصاغة المصرية، 17240 للبيع، 17200 للشراء.

و بلغ سعر الاونصة في البورصات العالمية ، بيع 76,417 جنيها للبيع ، 76,773 جنيها للشراء .

الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,280 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو الذهب اليوم حوالي 2,457,143 جنيها للبيع ، و للشراء 2,468,571 جنيها.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

عالميا، قلّص الذهب خسائره وصعد إلى مستوى 1829 دولارًا للأوقية بعد أن وصل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارًا للأونصة. حيث سجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 و1808 دولارًا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارًا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته.