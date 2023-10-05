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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يدرس ضم ظهير الزمالك لقائمة مباراة البنك في الدوري

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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يدرس الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، ضم عبدالله جمعة لقائمة الفريق في لقاء البنك الأهلي المقبل وذلك بعد تعافى اللاعب من الإصابة وجاهزيته بدنيا وفنيا. 

ويعتمد أوسوريو على أحمد فتوح ظهير أيسر أساسي في الزمالك، ويأتي بدلاء بعد ذلك كل من محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وحاتم سكر .

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له بعد غد السبت في الجولة الثالثة بالدوري .

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.

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الكولومبي أوسوريو الزمالك عبدالله جمعه أيمن مصطفى
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