"الإرهاب في أوروبا" كتاب جديد يكشف أسرار الجماعات المتطرفة

صدر حديثا كتاب "الإرهاب والتطرف في أوروبا.. الواقع والمخاطر" للدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، بالتعاون مع فريق بحثي من المركز الأوروبي.

ووفقا لبيان صادر عن المركز، فإن الكتاب تناول واقع التطرف والإرهاب في أوروبا، وسلط البحث على الجماعات الجهادية والإسلام السياسي، وجماعة الإخوان، واليمين المتطرف.

يكشف الكتاب أنشطة وأساليب عمل الواجهات التي تعمل خلفها هذه الجماعات المتطرفة بكل أطيافها، بالبيانات والأرقام والمعلومات الاستقصائية والتحليل، معززة بالمصادر الموثوقة، وفي الغالب اعتمد فريق البحث المصادر باللغات الأجنبية الموثوقة، لذا يمكن اعتمادها من قبل الباحثين الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا وصناع القرار.

تناول الكتاب اجراءات وتدابير الحكومات في محاربة التطرف والإرهاب، والسياسات والاستراتيجيات في مواجهة الجماعات المتطرفة، كما عمل فريق البحث بالكتاب على تقييم تلك التدابير وحجم التهديدات والمخاطر.

وضع الكتاب المعالجات لجملة التهديدات والمخاطر، لتكتمل الصورة التي يطرحها من حيث إظهار المخاطر والتهديدات والتدابير والمعالجات، مع طرح مساحة للتحليل والتقييم، معززة بكثير من البيانات والمعلومات الجديدة.

وبحسب المركز، فإن فريق البحث المعاون ضم عدد من المتخصصين في مجالات الجماعات الجهادية والإسلام السياسي، وهم: حازم سعيد. بسمه فايد. ود. إكرام زياده. التصميم الفني والغلاف: قويدر بونعمة.

الإرهاب والتطرف في أوروبا الواقع والمخاطر



